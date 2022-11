O melhor filme de 2020 é indiano e acaba de chegar à Netflix

Por vezes, surgem filmes assim, com vontade de roçar o sublime. Levam-nos para salões de música que trazem memórias de um passado longínquo. E devolvem-nas com um lirismo inexplicável, com uma capacidade de encantamento que é só deles. Em “O Discípulo” — Prémio da Crítica em Veneza 2020 — queimam-se os sonhos de juventude de Sharad Nerulkar (Aditya Modak), rapaz tímido, frugal, devoto ao mentor que o introduziu ao raga — a palavra com que os indianos definem a sua bela, mágica, hipnótica música clássica.

Sharad tem noção que está no trilho de santos e estetas. Antes dele, muitos perseguiram a espiritualidade do raga ao longo de milhares de anos. Quer singrar num meio musical severo e seleto, que exige dos seus intérpretes corpo e alma, mente limpa de pensamentos falsos e impuros, paixão incondicional e entrega absoluta. Estamos em Bombaim, em 2006, no início de um filme extraordinário. Sharad segue os ensinamentos do seu guru, participa nos primeiros concursos de raga, que nada têm que ver com as ‘caças de novos talentos’ da TV, frequenta aulas de meditação, e a família inquieta-se — o rapaz é de casta modesta, aquele emprego a prazo em que ele transfere VHS em digital e em que compila em DVD gravações em banda magnética de velhos artistas não é sustento que baste.