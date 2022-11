O design no centro da Europa

Não é só o design. É também a arquitectura e, de certa forma, todas as várias áreas criativas. Mas, pela primeira vez, ouviu-se num discurso de um presidente da Comissão Europeia, no actual caso, uma mulher, a palavra design dita vezes sem conta e com uma proprie­dade até então nunca vista. Ursula von der Leyen lançou no ano passado o movimento New European Bauhaus e, na semana passada, as suas palavras na abertura dos dois dias de trabalho no âmbito da primeira grande conferência sobre o mesmo, que assisti, foram de uma enorme clareza e foco: há finalmente o reconhecimento de que o design, a arquitectura e a cultura devem estar ao serviço da reconstrução do nosso mundo e da sua evolução. E que a Europa colocou este tema na sua agenda para os próximos anos.

Esta é uma decisão com anos de atraso. Diria que com tantos anos de atraso quanto os que nos distanciam da criação da própria comunidade europeia. Esquecer a cultura no desenho de uma Europa conjunta foi um dos maiores erros deste projecto; não a integrar de forma activa através de duas ferramentas operativas estruturantes, o design e a arquitectura nos últimos 15 anos, quando as evidências já apontavam claramente nesse sentido, foi fechar os olhos e tapar os ouvidos. Mas, enfim, cá estamos, no que é, agora, um verdadeiro passo em frente.