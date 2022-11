“O Problema dos Três Corpos”, de Liu Cixin. O labirinto e a aventura

Em “Contacto” (1985), de Carl Sagan, Ellie Arroway é uma cientista que perdeu o pai cedo e dirige um projeto de busca de inteligência extraterrestre, recorrendo a um conjunto de radiotelescópios, no deserto do Novo México. Em “O Problema dos Três Corpos” (2008), de Liu Cixin, agora traduzido a partir do original chinês, Ye Wenjie é uma astrofísica que perdeu o pai cedo e trabalha num projeto de procura de sinais de vida noutros cantos do universo, a partir de uma base secreta no topo do Pico do Radar, algures na Mongólia Interior. Ellie apercebe-se um dia de um sinal emitido das redondezas de Vega, estrela que fica a 26 anos-luz, contendo uma sequência de números primos que permite, após longa descodificação, aceder aos planos de construção de uma nave. Ye aproveita os seus conhecimentos sobre a estrutura do Sol para otimizar o envio de uma mensagem que é finalmente respondida por alguém que se encontra no mais próximo dos sistemas estelares, o de Alpha Centauri, a cerca de quatro anos-luz.

As semelhanças entre os dois livros terminam aqui.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.