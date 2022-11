Grigory Sokolov e Maria João Pires na Gulbenkian. As várias vozes do piano

A temporada da Gulbenkian tem acompanhado as vagas do carrossel da covid-19: fecha e abre consoante confinamos e desconfinamos. Após a “Noite de Ópera” em meados de janeiro, a música ao vivo hibernou durante três meses, para acordar em beleza com dois recitais de Grigory Sokolov nos passados dias 19 e 20; a 22 e 23 foi a vez de Maria João Pires desafiar e impor-se à Orquestra. A música — todas as músicas — é a linguagem das emoções, assim como a matemática é a linguagem das ciências. Linguagem? Sim, porque aquilo que não pode ser dito pede muitas vezes para ser cantado. E se é verdade que todas as ciências, mesmo as mais moles, aspiram à condição de matemática, também é certo que “toda a arte aspira constantemente à condição de música”, como famosamente afirmou Walter Pater em 1888. Na música, forma e conteúdo fundem-se em emoção.

A proveitosa popularidade do piano prende-se com o facto de ser timbricamente identificável por toda a gente. Basta ouvir uma nota! Outra mais-valia é a de ser dos raros instrumentos que dão para tocar acordes (várias notas ao mesmo tempo produzindo harmonia).

