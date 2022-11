Em “Caros Camaradas!” descobrimos os apagados da História

Na base do novo Konchalovskiy está o desejo de resgatar a memória de um episódio histórico pouco conhecido entre nós. Falamos do massacre de Novocherkassk (ocorrido a 2 de junho de 1962, na cidade russa com o mesmo nome), que, tendo embora resultado na morte de 26 civis às mãos do Exército soviético e do KGB, só foi tornado público em 1992, já depois da dissolução da URSS. Para recriar e explicar esse acontecimento, o filme (que foi fotografado num p&b muito luminoso) condensa o tempo da ação, dividindo-a em três atos que correspondem a outros tantos dias: o do massacre, o que o precedeu e o que se lhe seguiu.

Quem, à maneira de uma guia, nos ajuda a percorrê-los é Lyuda, uma mulher solteira de meia-idade com uma filha de 18 anos que, como cedo percebemos, exerce funções no comité local do Partido Comunista (a interpretação é de Vysotskaya, a mulher de Konchalovskiy). A primeira vez que a encontramos é, todavia, num cenário bem diferente, a saber: na cama de um amante. A breve discussão que os dois mantêm basta para lançar luz sobre o contexto económico e político que constitui o pano de fundo da ação: ela queixa-se da subida do preço da carne e do leite, ele responde-lhe que a medida foi tomada a bem do futuro da nação. Na sequência posterior (filmada em planos médios/aproximados fixos, como a vasta maioria dos que compõem o filme), vemo-la entrar num mercado, onde uma multidão se concentrou logo pela manhã, com medo de que a comida se esgote.

