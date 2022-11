A segunda vitória de Sir Hannibal Hopkins

A consagração não chegou cedo para Philip Anthony Hopkins, nascido no País de Gales em 1937. O primeiro papel de relevo no cinema só o teve aos 30 anos e só duas décadas depois é que se tornou um nome conhecido da generalidade dos amantes de cinema. A verdade é que quando isso aconteceu o impacto foi tão grande que Hopkins nunca mais desapareceu da paisagem cinematográfica e de alguns dos nossos pesadelos. Pois é. Devemos dizer Hopkins ou Hannibal?

É, no mínimo, curioso que um ator de teatro com a formação clássica de Hopkins tenha alcançado a fama e o reconhecimento artístico desempenhando o papel de um psicopata num thriller de Hollywood. O feito é ainda mais formidável se pensarmos no escasso tempo que Lecter aparece em “O Silêncio dos Inocentes”, o tal thriller realizado pelo também improvável Jonathan Demme. São, ao todo, 24 minutos, mas cada um dos minutos é inesquecível. “Uma vez um recenseador pôs-me à prova.

