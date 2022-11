“A Cultura é segura.” Reportagem no primeiro espetáculo-piloto do desconfinamento, que passou no teste só com resultados negativos

Faltavam quinze minutos para as nove da noite quando o humorista Fernando Rocha subiu ao palco com “Pi100Pé”, perante 400 espectadores sentados. O espetáculo do humorista, que contou também com os convidados João Seabra e Pedro Neves, começou 45 minutos para lá da hora agendada. O atraso é justificável: era preciso cumprir todas as normas estipuladas pela organização para que o evento ao ar livre, realizado esta quinta-feira no recinto exterior do Altice Forum Braga, decorresse em total segurança para os espectadores, artistas e staff. Esta era a primeira prova de fogo, promovida por várias associações do sector, para perceber de que forma os tão aguardados festivais de verão se podem adaptar à realidade pandémica.

