Óscares 2021. Estes seriam os filmes vencedores, segundo os leitores do Expresso

As votações estão encerradas e é tempo de conhecer os vencedores. Mas ainda antes de os grandes nomes da indústria subirem ao palco esta noite, em Holllywood, são os leitores do Expresso que fazem as suas apostas.

Conheça aqui as escolhas (com algumas surpresas), numa votação que foi renhida em algumas categorias:

Melhor Filme

Melhor Realização

Melhor Atriz

Melhor Ator

Anthony Hopkins, “O Pai”

Melhor atriz secundária

Olivia Colman, “O Pai”

Melhor Ator Secundário

Sacha Baron Cohen, “Os 7 de Chicago”

MELHOR ARGUMENTO ADAPTADO

Chloé Zhao por “Nomadland – Sobreviver na América”

MELHOR ARGUMENTO ORIGINAL

Aaron Sorkin por “Os 7 de Chicago”

MELHOR CURTA-METRAGEM

“Dois Perfeitos Estranhos”

“White Eye”

MELHOR DOCUMENTÁRIO

“A Sabedoria do Polvo”

MELHOR DOCUMENTÁRIO — CURTA

“Colette”

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

“Soul: Uma Aventura com Alma”

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO — CURTA

“Se Acontecer Alguma Coisa, Adoro-vos”

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

“Mais uma Rodada”, Dinamarca

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

Donald Graham Burt e por Jan Pascale por “Mank”

MELHOR FOTOGRAFIA

Joshua James Richards por "Nomadland — Sobreviver na América"

MELHOR GUARDA-ROUPA

Ann Roth por "Ma Rainey: A Mãe do Blues"

MELHOR MONTAGEM

Chloé Zhao por "Nomadland — Sobreviver na América"

MELHOR SOM

Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortés e Phillip Bladh por “O Som do Metal”

MELHORES EFEITOS VISUAIS

Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley e Scott Fisher por "Tenet"

MELHOR CARACTERIZAÇÃO

Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal e Jamika Wilson por "Ma Rainey: A Mãe do Blues"

MELHOR BANDA SONORA ORIGINAL

Trent Reznor, Atticus Ross and Jon Batiste por "Soul"

MELHOR MÚSICA ORIGINAL