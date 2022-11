“Tristia”, de António Cabrita. Sob o fogo das acácias

Nem sempre o que os poetas afirmam sobre os seus versos é iluminador. Isto porque a proximidade excessiva tende a ser inimiga da precisão — ou da lucidez. A grande vantagem do prefácio que António Cabrita escreveu para “Tristia [um díptico e meio]”, o espesso volume que acaba de publicar na coleção “elogio da sombra” (coordenada por Valter Hugo Mãe), está no modo como se aproxima desta sua produção poética mais recente, quase como quem refaz, às apalpadelas e sem grandes certezas, o caminho que o levou até ali. Mais do que uma posição estética, o escritor insiste em mostrar-nos o modo como a literatura se inscreve na sua vida (e vice-versa), exercício em busca de uma certa transparência, um escancarar dos bastidores, como quem diz “foi assim que aconteceu, não tenho nada na manga”. Claro que depois os poemas se encarregarão de turvar, como lhes compete, essa transparência, ao aglutinarem camadas de sentido que explodem em mil direções (algumas das quais, sobretudo as que se prendem com a realidade africana, devidamente elucidadas em generosas notas explicativas).

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.