“Pray, Obey, Kill”. A história de um crime sob o olhar de Deus

Knutby, Suécia. Vilarejo remoto, invernoso, “lugar que fazia lembrar Twin Peaks” como se ouve logo no primeiro episódio. O lugar convidava ao isolamento, e talvez ele tenha desempenhado um papel maior do que se julga. Estamos perante uma comunidade profundamente centrada na dimensão religiosa e nos ensinamentos de um influente pastor que a doutrinava. Seguiam-no sem pensar duas vezes — ou mesmo uma que fosse, mas numa noite de janeiro a vida na congregação pentecostal mudou para sempre. Ouviram-se disparos, uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida. A vítima mortal, que terá sido atacada em primeiro lugar, foi descoberta depois: era Alexandra, mulher do pastor Helge Fossmo. O alarme havia sido dado por Daniel Linde, vizinho destes, que mesmo depois de atingido por uma arma de fogo conseguiu pedir ajuda.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.