Maria da Conceição Moita. A mulher sem medo que a polícia política prendeu e torturou

30 de dezembro de 1972, por volta das 19h30, um grupo de seis pessoas aproximou-se do altar de uma discreta capela na Calçada Bento da Rocha Cabral (paredes-meias com a atual sede nacional do Partido Socialista). Àquela hora, o padre João Seabra Diniz preparava-se para terminar a missa que todos os sábados se celebrava naquela capela, erigida em honra de Nossa Senhora da Bonança. Foi uma mulher quem tomou a palavra junto ao microfone. Era Maria da Conceição Moita, que o celebrante (que, naquele dia, substituíra o padre Alberto Neto, a braços com uma pneumonia) e quase toda a assistência conheciam bem, pela assídua participação na vida daquela comunidade.

Conhecida por quantos lidavam com ela por “Xexão”, leu um texto de 400 palavras, que começava por evocar o lema proposto pelo Papa Paulo VI para o Dia Mundial da Paz, a ser celebrado dois dias depois, a 1 de janeiro: “A paz é possível!” Lembrou que “entre nós, desde 1961 para cá, a paz não tem sido possível”, devido às guerras em Angola, Guiné e Moçambique. Criticou “a apatia da Igreja” e exprimiu a “decisão” de um grupo, de que era a porta-voz, de “permanecer aqui durante dois dias (a partir de agora até à tarde do dia 1 de janeiro), a fim de provocar um ambiente de liberdade onde todos os que quiserem — cristãos ou não cristãos — possam debater estes problemas”. Num tom extremamente moderado, acrescentou que o gesto seria acompanhado de um jejum de “qualquer alimento”, como forma de “expressar a nossa solidariedade para com as vítimas da guerra” e dar “um sinal visível da nossa determinação”.