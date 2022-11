Há Fantasporto e vai ter público!

A covid-19 matou gente de todas as idades e condições sociais. Abalou o Serviço Nacional de Saúde. Deixou sectores económicos como a restauração e o turismo pela hora da morte. Mas um dos domínios onde terá feito mais estragos foi no da cultura e muito em particular no do cinema: público fechado em casa, salas fechadas, omnipresença das plataformas digitais.

Os poucos festivais que, apesar de tudo, se foram realizando, optaram por formatos virtuais, sem presença de público. Não foi esta a opção dos organizadores do Fantasporto. “Um festival tem que ser uma festa do cinema”, disse ao Expresso Mário Dorminski, um dos fundadores do Festival Internacional de Cinema do Porto.

O programa delineado para fins de Fevereiro deste ano foi agora retomado, ainda que com alterações: horários mais madrugadores (entre as 13.30 horas e as 22.30), sala com lotação limitada e inexistência de repetições (cada filme passa uma só vez). Não há convidados estrangeiros e o júri, ao contrário do público, vê os filmes no sossego de casa.

E já que se falou de sala, não estando disponível o habitual cineteatro municipal Rivoli, o Fantasporto desceu a Rua Sá da Bandeira, contornou a Estação de São Bento, deslizou Mouzinho da Silveira abaixo e assentou arraiais no Hard Club que é como quem diz no mais que centenário Mercado Ferreira Borges, obra-prima da arquitectura do ferro.

Homenagem aos clássicos

É um pouco o regresso às origens, quatro décadas depois. Um programa depurado (em 1981 não houve secção competitiva), a sala possível (o Carlos Alberto tinha então sido adquirido pelo Ministério da Cultura mas precisava de obras) e uma mão cheia de filmes, daqueles que, fantásticos ou não, raramente vemos no circuito comercial.

Como dizia o realizador João Botelho, “convinha as pessoas perceberam que o cinema não começou com Tarantino mas com Meliés, Griffith ou John Ford”. Depois de o ano passado terem sido homenageados Ridley Scott (“Blade Runner”), Coppola (“Dracula”) ou Scorsese (“Touro Enraivecido”), este ano a noite de abertura do Fantas (26 de Abril) é dedicada à obra-prima de Visconti, “Morte em Veneza” (1971), marcada pela maior das interpretações do actor britânico Dirk Bograde e por um dos muitos cruzamentos entre a imagem em movimento e a grande música, neste caso o adagietto da 5ª sinfonia de Mahler. Um encontro entre música e cinema tão famoso como o que envolve o adagio para cordas de Samuel Barber e fitas como “Platoon” ou “O Homem Elefante”.

Fantasia e pandemia

Podemos sempre dizer que uma pandemia como a que afectou o mundo inteiro nestes últimos dois anos parece saída de um filme de terror ou de ficção científica. Desse ponto de vista “Contagion” de Soderbergh (2011) é mais que premonitório. Até começa na China e tudo…

Não faltaram, por isso, jornalistas a perguntar duas coisas ao mestre norte-americano do terror John Carpenter: se os seus filmes não prefiguravam a crise político-sanitária desencadeada pelo covid-19 e se estava a pensar fazer uma fita a este propósito. O autor de “O Príncipe das Trevas” não lhes deu o pretendido troco, limitando-se a dizer: “Nem mesmo eu podia ter imaginado uma coisa destas. De resto, os meus filmes são meros fantasmas com muito pouco a ver com a realidade”…

Será que a pandemia serviu directa ou indirectamente de inspiração a alguns dos filmes que vão passar no Fantasporto? Ou, enunciando a questão doutra forma, alguma das fitas a exibir no Hard Club remete para os medos e fantasmas destes últimos dois anos?

A resposta é, de alguma forma, afirmativa. Atrevo-me a chamar a atenção do respeitável público para duas obras, mesmo antes de as ter visto. É o caso de “Ten Minutes to Midnight” do norte-americano Erik Bloomquist sobre uma emissão de rádio que se começa a confundir perigosamente com a realidade (2ª feira, 26 de Abril 15.00). E também de “Get the Hell Out” (4 de Maio, 13.30), filme que traz para a tela o universo frenético, delirante e caótico dos manga japoneses.

De tudo isto e muito mais vos falarei na próxima semana e meia em crónicas a publicar diariamente no Expresso.pt.