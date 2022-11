Evocar Napoleão 200 anos depois

Exposições, programas de música, colóquios online e edições em livro integram um ano que assinala a passagem de dois séculos sobre o desaparecimento de Napoleão Bonaparte. Nascido na Córsega em 1769, coroado imperador dos franceses em 1804 e exilado na ilha de Santa Helena, no Atlântico sul, a partir de 1815, depois da histórica derrota em Waterloo, Napoleão soltou o último suspiro a 5 de maio de 1821, tinha então 51 anos. Uma evocação do imperador e a emissão local de uma série de selos assinalam na próxima semana, na pequena ilha atlântica, um dos momentos de uma vasta lista de acontecimentos cujo calendário completo pode ser consultado em fondationnapoleon.org (com ressalvas para as questões de saúde pública que possam implicar alterações).

Paris chama a si o epicentro da agenda. Ali estarão patentes exposições como “Napoléon”, no Grande Halle de La Villette, “Dessiner pour Napoléon”, nos Archives Nationales, “Napoléon n’est plus” no Musée de L’Armée ou, brevemente, “Joséphine & Napoléon, une histoire (extra)ordinaire” na Maison Chaumet. Perto da capital, o Palácio de Fontainebleau (que inclui um museu dedicado ao imperador) tem um programa especial de visitas temáticas e de música ao vivo. Em Ajácio, na Córsega, onde Napoleão nasceu, o museu dedicado à Casa Bonaparte tem patente a exposição “Dans Le Marbre et L’Airain”. As exposições não se limitam, contudo, a solo francês. Na Bélgica, inaugura em maio, em Waterloo, “L’Empire en Playmobil” e, em Liège, na gare de TGV, “Napoléon: Au-delà du mythe”. Em Santiago (Chile) a ocasião serve de mote para uma exposição sobre a história da presença francesa no país. E, nos EUA, a antiga residência de Point Breeze, casa de Jospeh, irmão de Napoleão, quando se mudou em 1816 para o estado de New Jersey, de onde regressou apenas em 1839, vai ser integrada no sistema de parques nacionais, criando ali um museu que evocará a memória dos Bonaparte.