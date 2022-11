Cinema, a descida aos infernos

O inferno, como habitualmente o imaginamos, é filho do génio de Dante Alighieri. É um reflexo da vida quotidiana na Europa do séc. XIII: sujo, insalubre, violento e povoado por monstros brutais, não muito diferentes dos esbirros ao serviço dos nobres, de invasores como os viquingues ou os mongóis ou dos salteadores que enxameavam as estradas medievais.

E o inferno do séc. XXI parecer-se-á com o quê? Dificilmente terá caldeirões fumegantes e diabretes cornudos com forquilhas. O mais certo é parecer-se com um imenso aeroporto ou centro comercial, cheio de luzes, vitrinas e escadas rolantes, percorrido por legiões de danados, detentores de cartões de crédito com saldo ilimitado mas condenados a comprar inutilidades em sucessivas lojas, acumulando e perdendo pontos em créditos no cartão de cidadão, sob o olhar indiferente de câmaras de vigilância e leitores de reconhecimento facial.

Cedo ou tarde, algum realizador pegará nesta ideia e desconstruirá o inferno e os seus mitos. A questão é se, quando isso acontecer, ainda haverá estúdios no sentido em que nos habituámos a concebê-los ou se haverá, sequer, salas de cinema nas nossas cidades.

A agonia das salas de cinema

Nos velhos tempos (isto é, na década de 60) Lisboa tinha, sem contar com os cinemas de bairro, mais de duas dúzias de salas. Europa, Pathé, Lys/Roxy, Eden, Aviz, Quarteto ou Monumental foram destruídos. Royal, Império, Mundial, Roma ou Restelo foram transformados noutras coisas. Tivoli, São Luiz ou São Jorge só sobrevivem graças à Câmara Municipal. Tirando as salas dos centros comerciais, o único cinema de rua que (re)abriu foi o Capitólio no Parque Mayer.

No Porto, haveria metade mas, ainda assim, muitas e boas salas: Rivoli, Coliseu, Trindade, Batalha, Águia d’Ouro, Olimpia, Carlos Alberto, Júlio Dinis ou Nun’Álvares, para além dos Lumiére, Pedro Cem, Casa das Artes ou Terço. Sobrevive o Trindade, o Batalha aguarda obras e o Rivoli só episodicamente tem cinema.

Eis a descida aos infernos numa outra versão: as velhas e prestigiosas salas de cinema onde sucessivas gerações de cinéfilos se formaram têm sobrevivência cada vez mais precária. E não é por causa das restrições sanitárias decorrentes da pandemia porque a tendência já antes se manifestava e com que intensidade.

Isto quando nunca se consumiu tanto cinema, seja no formato de longas e curtas-metragens, seja nos das séries feitas para passar na televisão e produzidas exclusivamente para plataformas, a começar pela Netflix mas também a Disney e outras.

O acto indigno de piratear

Ainda na última edição do Expresso a carta de um leitor, ainda que abordando o universo futebolístico, punha o dedo na ferida: quantos de nós, sem prejuízo de torcerem por um dos “grandes”, alguma vez compraram uma camisola ou um cachecol do clube da nossa terra? E em vez de pagarmos aos clubes locais as quotas que as ajudariam a sobreviver, fazer formação das camadas jovens e dar vida às modalidades ditas amadoras, entretemo-nos a arranjar habilidades tecnológicas para piratear as emissões dos canais televisivos, retirando receitas e deixando nas mãos das ligas a definição do alinhamento dos jogos e dos horários em vez de irmos aos pequenos estádios (quando não haja restrições sanitárias, claro).

Ninguém no seu perfeito juízo se gaba em público de fugir aos impostos, passar cheques sem cobertura ou sair do restaurante sem pagar a conta. Contudo, quantos de nós, sobretudo nas camadas mais jovens e tecnológicas, olham com indulgência para o acto de piratear filmes e fazer cópias ilegais e gratuitas, em vez de comprar um bilhete e ir ao cinema?

Da mesma forma que o futebol se quer com estádios cheios, adeptos aos gritos e gente aos saltos, cinema só há um: o da sala escura com ecrã, de preferência com átrios, corredores e bares onde possamos passear, cumprimentar as pessoas e conversar sobre a fita em exibição.

Como dizia Beatriz Pacheco Pereira, co-fundadora do Fantasporto em 1981, “haverá sempre quem se deleite a ver ‘Lawrence da Arábia’ no telemóvel mas não foi para esse suporte que os grandes filmes foram feitos”.

Velhos e novos medos

O cinema fantástico começou por nos amedrontar com a visão de macacos gigantes a subirem o Empire State Building. Recriou com meios, por vezes muito limitados, os velhos mitos das lendas e da literatura, do vampiro, ao lobisomem ou à múmia, como o fez a britânica Hammer nos anos 50 e 60. George Romero com “A Noite dos Mortos Vivos” ou Polanski com “A Semente do Diabo” trouxeram o terror para o quotidiano. Carpenter satirizou o belicismo e o ultra-liberalismo dos anos de Reagan em “They Live”.

Quem se apropriará das angústias e medos destes dois anos de pandemia e as transporá para a tela? A 41ª edição do Fantasporto, no Hard Club (Mercado Ferreira Borges), de 26 de Abril a 4 de Maio, talvez traga algumas respostas.