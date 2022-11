“Um dia histórico capaz de trazer para o sistema” os que “continuam à margem”: aprovado o estatuto dos profissionais do sector da Cultura

Esta quinta-feira, num Conselho de Ministros inteiramente dedicado à Cultura, que decorreu no Palácio da Ajuda, foi aprovado o tão reivindicado estatuto dos profissionais do sector. Nas palavras da ministra da Cultura, Graça Fonseca, este representou “um dia histórico, capaz de trazer para o sistema muitos profissionais que continuam à margem”. “E é tempo de agir. O tempo é agora.”

Esta decisão tem sido considerada “precipitada”, “prematura”, “mal feita’, “construída sobre os escombros da precariedade”, com “falta de diálogo” e “desajustada da realidade” pelos sindicatos e associações dos profissionais desta área - que chamam a atenção para um grande número de trabalhadores da cultura que estão desprotegidos e sem apoios.

Com a promessa de que 243 milhões do Plano de Recuperação e Resiliência vão ser investidos na Cultura - dos quais 150 milhões são dirigidos para o património cultural -, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, realçou três aspetos principais do novo estatuto: “um subsídio para a suspensão de atividade; um mecanismo que torna mais automático o pagamento para as contribuições da Segurança Social, através da retenção na fonte; e a introdução da contribuição das entidades contratantes dos profissionais do sector”.

“Construímos um modelo que atende às especificidades do sector. Mas haverá sempre espaço para melhorias. O estatuto agora aprovado, seguirá para consulta pública”, acrescentou.