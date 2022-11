“Como muitos outros profissionais da Cultura, tive de fechar a boca e viver com quase nada. Mais de metade de nós não tem tido apoios”

“Já descarreguei o caixão.” Quem o afirma é a atriz Anaísa Raquel, uma das organizadoras do grupo informal Vigília Cultura e Artes, que só perto da hora do jantar desta quarta-feira o devolveu à Companhia Teatral que o tinha emprestado. A peça simbólica do protesto - um caixão branco - esteve durante a tarde frente à Assembleia da República, coberta entretanto de flores, na sua maioria cravos vermelhos, ali deixados por centenas de pessoas em apoio e solidariedade com o movimento.

