Dias da Dança 2021. A obra está em construção

No dia 20 o festival DDD — Dias da Dança tem início com “Bate Fado”, um espetáculo da dupla Jonas & Lander. Resulta de um trabalho de pesquisa entre o fado e a dança; mais precisamente, tratou-se de ir à procura de saber como é que o fado era dançado, num registo que, hoje, está praticamente esquecido. “Bate Fado” é sobre “fado batido”, o fado durante o qual se sentem, se veem, se ouvem, as batidas dos pés de quem dança. Tem quatro bailarinos, quatro músicos, e um fadista bailarino. “Bate Fado” é, também, um dos espetáculos para os quais a música e coreografia são elementos intima e estruturalmente interligados.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.