Católicos protestantes e protestantes nada católicos

Quem pensava que o machado de guerra tinha sido definitivamente enterrado na Irlanda do Norte com os acordos de paz de 1998 deve ter sentido um frio na espinha ao ver imagens de motins e protestos como já não se viam há duas décadas, numa autêntica viagem ao tempo em que nos noticiários os confrontos em cidades fuliginosas eram enquadrados por vozes que identificavam as partes beligerantes como católicos de um lado e protestantes do outro, sem que se percebesse ao certo aquilo por que uns e outros lutavam. Para o observador distante, o conflito irlandês era um daqueles temas recorrentes da política internacional, um sarilho político, étnico e religioso aparentemente interminável e irresolúvel, alimentado por atentados, assassínios seletivos, tortura e brutalidade policial.

O mais chocante é que tudo isto acontecia na Europa e não naqueles lugares longínquos nos quais, para nós, só existiam guerras e catástrofes. A Irlanda do Norte, ou Ulster, era, por assim dizer, uma reserva de violência numa Europa Ocidental que, depois de 1945, não voltara a conhecer a guerra a larga escala. Apesar de raízes muito antigas, o conflito moderno entre os leais à coroa britânica (protestantes) e os defensores da união da Irlanda (católicos) começou em agosto de 1969, quando as manifestações dos independentistas, cansados da discriminação sistemática da população católica, resultaram em confrontos violentos com as forças policiais, nomeadamente a Royal Ulster Constabulary, composta na maioria por irlandeses lealistas.

Anteriormente já tinha havido contestação nas ruas, mas desta vez a intervenção de forças paramilitares de ambos os lados fez temer por uma guerra aberta e sem quartel. Os protestantes acusavam os movimentos de luta pelos direitos cívicos dos católicos de servirem apenas de fachada a grupos armados que advogavam a violência. Já os católicos argumentavam que o inimigo queria apenas um pretexto para levar a cabo uma limpeza étnica e religiosa.

