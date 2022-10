Virá para Portugal a tiara de D. Maria II?

Agendado para marcar o mês que assinala passagem dos 200 anos da morte de Napoleão I, imperador dos franceses em inícios do século XIX, um leilão de joias coloca a Christie’s de Genebra no epicentro de muitas atenções. Ali serão vendidas, a 12 de maio, algumas peças que pertenceram a descendentes de Stephanie de Beauharnais, Grande Duquesa de Baden (1796-1860), sobrinha da imperatriz Josefina e adotada pelo próprio imperador em 1806. Entre a coleção surge depois uma peça que a estas se juntou mais tarde, mas com outra história. Como conta a leiloeira, uma tiara chegou a este lote trazida pelo casamento, em 1861, de Leopold, neto de Stephanie e príncipe de Hohenzollern Sigmaringen, com a infanta D. Antónia de Portugal, uma das filhas de D. Maria II. Adornada com diamantes e safiras, pertenceu à rainha portuguesa e adquire um papel importante não apenas na narrativa sobre a propriedade das peças que este leilão ajuda a contar, mas também como motivo de interesse patrimonial para Portugal, mais ainda num ano que se prepara para assistir à inauguração do Museu do Tesouro Real, que ocupará uma ala do Palácio Nacional da Ajuda.

