Daniel Libeskind: ‘‘A arquitetura é a arte da memória”

O seu nome surge ligado a pelo menos dois grandes episódios da arquitetura mundial contemporânea: o Museu Judaico de Berlim e o World Trade Center Master Plan, em Nova Iorque. Mas Daniel Libeskind é autor de mais de meia centena de projetos em lugares que vão de São Paulo a Varsóvia, de Manila a Milão, de Dublin à Coreia do Sul. Agora, também Lisboa terá um edifício com a sua assinatura. Trata-se do Tikvá — Museu Judaico de Lisboa (MJL), que irá nascer em Belém, mesmo à beira-rio.

Não é resultado do acaso. O trabalho com a memória é, segundo o arquiteto, aquilo que permite uma linguagem contemporânea. Olhar para o passado, posicionar-se relativamente ao passado, é um modo de encarar o futuro. Das ruínas que não o são nasce a arquitetura, um ato de otimismo, inacabado por natureza, que enquanto leitura da história surge para a modificar.