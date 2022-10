Bruno Nogueira apresenta “Princípio, Meio e Fim”. Esta série não é como as outras

A televisão generalista é um porta-aviões, uma máquina de grandes dimensões que não permite guinadas e onde as manobras são calculadas para que a vantagem não se perca. Mas a existência de armamento que já travou outras guerras com sucesso e que deve ser mantido não pode impedir as potências de encontrarem novas armas capazes de alcançar resultados com tecnologia de ponta. É dos laboratórios onde se experimentam soluções inovadoras que surgem as armas do futuro e é da liberdade criativa dada a equipas multidisciplinares que surgem novos formatos televisivos.

Bruno Nogueira não tem qualquer preconceito quanto a remakes ou a versões nacionais de programas já estreados noutros mercados, mas não era para aí que gostaria de ir. Não quis pegar em nenhum formato existente nem vê paralelo com a sua mais recente criação em nenhum programa já estreado. Talvez por isso “Princípio, Meio e Fim” seja algo tão (in)esperado. “Interessa-me muito o desconhecido, poder ser uma ideia falhada”, diz, e olha para a liberdade que lhe deram como um valor maior, “uma das grandes mais-valias desta ligação à SIC”. É que em cada novo projeto há uma vertigem que o estimula, como se fazer televisão fosse um trabalho de pedreira. “Este programa é o mesmo bloco de mármore desde que falei com o Daniel Oliveira pela primeira vez, mas agora esse está esculpido”, conta Bruno Nogueira ao Expresso, advertindo que o que se verá não é propriamente uma escultura acabada.