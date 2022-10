Leonor Xavier, aos 78 anos: “O milagre é a vida, o mistério é a morte”

Mora nela um gosto antigo pelas palavras e o talento para as fazer florescer numa escrita — jornalística, ficcional, memorialística — que tem sido o seu grande e grato ofício. Possui uma natureza tão atenta quanto arguta, conheceu o mundo, gosta de causas, é uma conversadora nata, uma mãe de família comblée, alguém que se quer de Deus. Mas o que Leonor Xavier escolhe dizer é que é uma “vividora” consciente do “milagre” que a vida é para ela. Talvez por isso transformou uma boa vida numa vida boa, o que não é para qualquer um. E eis afinal o seu maior traço distintivo: ter sido capaz de alcançar solitariamente o verdadeiro entendimento da ordem das coisas, pondo-o a render na sua essencialidade. Leonor não precisou de renegar nada na sua feminina caminhada — pelo contrário, tudo reteve, agradeceu e continuou; apenas aprofundou o seu discernimento sobre a vida e a morte, para melhor travar o “bom combate”. Uma grande história. E quem melhor do que esta contadora de histórias para contar a sua?

Vou conversar com uma mulher de palavras, de cultura, de causas, de família, de Deus? Ou deveria apenas dizer uma servidora — de primeira água — da vida?

Não sei se sou servidora, se aproveitadora da vida. Mas não, não é bem “aproveitadora”, é que eu tenho uma visão jubilosa, gratificada e plena da vida. Quando ela acabar, costumo dizer que irei de barriga cheia. A vida é um milagre para mim e, embora me reconheça no que disse, o forte é a minha relação de pasmo com a vida, de um imenso espanto. E de gratificação.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.