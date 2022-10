Há mudanças no mundo da arte em Berlim. Os bronzes do Benim vão ser restituídos ao país

A restituição de obras de arte aos seus locais de origem é um debate antigo e, em várias ocasiões, já se confrontaram opiniões sobre algumas peças mundialmente célebres, como os mármores do Partenon, que podemos ver numa sala do Museu Britânico, em Londres, ou o busto de Nefertiti, que representa uma das principais fontes de curiosidade dos visitantes do Neues Museum, em Berlim. Mas enquanto essas e outras obras continuam a alimentar a discussão entre quem detém as peças e quem as quer de volta aos locais de origem, eis que, da mesma cidade em que está exposto o busto da mulher do faraó Akenaton, chega a notícia da restituição à Nigéria de uma série de bronzes originários do Reino do Benim, que dali foram levados por soldados britânicos em 1897.

O Museu Etnológico de Berlim, cujas coleções e instalações estão em processo de mudança para o novo Fórum Humboldt, detém cerca de meia centena de objetos desse antigo grande reino africano. E entre os objetos estão as 440 figuras em bronze (como a que vemos na imagem) que estavam destinadas a figurar na exposição de abertura desse novo espaço na célebre Ilha dos Museus. A possibilidade de restituição foi assumida há poucos dias pelo próprio diretor do museu, que não só dava o outono como meta possível para a devolução dos bronzes como levantava a possibilidade de, na nova exposição, apresentar réplicas das peças ou deixar até simbolicamente vazios os espaços que a elas estavam destinados. A imprensa berlinense avançou, entretanto, que o responsável pelas questões culturais da diplomacia alemã teve já reuniões com o governo nigeriano e que terá inclusivamente visitado a cidade do Benim. O “Art Newspaper” revelou que o plano de trabalhos a ser negociado envolve a criação de um novo museu no Benim, cujos profissionais seriam formados por técnicos alemães, estendendo-se a parceria a futuros trabalhos de arqueologia.