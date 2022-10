Política e corrupção em “Prisão Domiciliária”. Nos bastidores da série de televisão de João Miguel Tavares

Corrupção, tráfico de influências, participação económica em negócio, prevaricação e abuso de poder. Rebenta o escândalo em torno de Álvaro Vieira Branco. O ex-ministro das Obras Pública é a figura central do caso “Marinada”, relacionado com a construção de marinas fluviais no interior do país, e terá de ficar em prisão domiciliária. É uma medida de coação demasiado gravosa para quem se habituara a viver em liberdade e a usá-la em seu proveito, capitalizando a sua influência na esfera pública e partidária. As suspeitas sobre Álvaro Vieira Branco (interpretado por Marco Delgado) já se tinham transformado em sombra, acompanhavam-no há muito, mas as autoridades nunca tinham estado tão perto da verdade como agora. Era quase certo que os seus rendimentos pessoais ou familiares não justificavam o seu nível de vida, só que o puzzle continuava com algumas peças em falta. Até que uma denúncia anónima deu às autoridades a possibilidade de investigar o político mais a fundo.

1 / 12 1 / 12 2 / 12 2 / 12 3 / 12 3 / 12 4 / 12 4 / 12 5 / 12 5 / 12 6 / 12 6 / 12 antonio moura 7 / 12 7 / 12 antonio moura 8 / 12 8 / 12 antonio moura 9 / 12 9 / 12 antonio moura 10 / 12 10 / 12 antonio moura 11 / 12 11 / 12 antonio moura 12 / 12 12 / 12 antonio moura

“Por ser eu a escrever, por dar a cara pela série e por ter tido um papel de supervisão dos argumentos, vão fazer logo comparações com Sócrates, mas esta ideia até é anterior à sua detenção”, antecipa João Miguel Tavares, conhecido pelas suas opiniões fortes sobre a Operação Marquês. A primeira versão da história é de 2014 e foi criada a partir de uma ideia de Patrícia Sequeira, que “queria fazer uma série sobre prisão domiciliária, sobre um político corrupto preso em casa”, conta o argumentista, recordando o ano em que também o ex-primeiro-ministro José Sócrates foi detido no aeroporto da Portela, a 22 de novembro, quando regressava de Paris. Nessa data já as personagens de “Prisão Domiciliária” estariam construídas, embora a ideia não se tenha materializado além de um episódio-piloto. Desde aí, Patrícia Sequeira teve séries como “Terapia” (para a RTP1) ou “O Clube” (disponível na Opto), várias novelas e os filmes “Jogo de Damas”, “Snu” e “Bem Bom”, este último sobre as Doce, com estreia reagendada para 2021, mas a vontade de filmar uma série sobre alguém fechado em casa, de apresentar uma história contada num ambiente controlado, sem grandes exteriores, manteve-se intacta.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.