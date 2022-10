Quando as coisas correm mesmo mal. Erros humanos que custaram caro

É difícil ter noção da complexidade de uma missão espacial, desde o planeamento das viagens à construção dos veículos, dos cálculos matemáticos às opções de engenharia, dos desafios das telecomunicações às pequenas tarefas logísticas do dia a dia. Mas quando as coisas correm mal é preciso descobrir o quê, ou quem, foi responsável, única forma de corrigir os erros e prevenir que se repitam. E foi por isso que, na sequência do falhanço do lançamento do foguetão europeu Vega em novembro de 2020, se elaborou um relatório minucioso. Conclusão: erro humano.

A missão tinha como objetivo a colocação em órbita de um satélite espanhol (o SEOSat-Ingenio) e de uma sonda francesa, mas quase €400 milhões perderam-se no espaço. O inquérito apurou que o quarto motor do foguetão não funcionou corretamente e, dias depois, a imprensa espanhola apontava os culpados: “Duas ligações de cabos no quarto motor, feitas em Itália por engenheiros especialistas, fizeram ir pelos ares os €200 milhões investidos por Espanha no seu satélite Ingenio.”

