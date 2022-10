Pádua Ramos, por Guta Moura Guedes

No fim-de-semana passado, em visita ao Porto, um muito querido amigo ofereceu-me a monografia do Pádua Ramos, editada pela ESAD-idea. Recordei-me dos Prémios de Design que propus enquanto comissária do Ano do Design Português, em 2015, uma forma de homenagear três grandes marcas do design nacional, Daciano Costa, Sebastião Rodrigues e Pádua Ramos. Os prémios, integrados na estratégia do Governo de então, em colaboração com a ESAD e a DGArtes, tiveram uma primeira edição, com mais de 180 candidaturas e uma exposição no Museu dos Coches. Podem-se ver ainda no site www.designportuges.pt, onde também está uma base de dados de design português online, como forma de valorizar as nossas mais valias nesta disciplina. Esta monografia aprofunda o trabalho já feito por Luísa Pádua Ramos no livro que fez sobre o seu pai e que também tenho — ambas informam sobre o papel importantíssimo deste arquitecto e designer português.

Nascido em 1931 em Moçambique é no fim da segunda guerra mundial que vem para o Porto viver e estudar, terminando o curso de Arquitectura da ESBAP, em 1957. A edição da ESAD-Idea destaca três aspectos centrais da contribuição de Pádua Ramos para o universo da criação portuguesa: o seu papel enquanto arquitecto, no livro “A Arquitectura do Quotidiano”, de Gisela Lameira e Luciana Rocha, a sua importância enquanto designer, no livro “Do Maneirismo à Cultura Pop”, de Maria Milano, e o seu valor enquanto coleccionista, no livro “O Coleccionador. Diálogos entre o Equilíbrio e o Desassossego” de Rita Maia Gomes.