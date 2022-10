Lacaton & Vassal. Arquitetura sustentada dá Pritzker a dupla francesa

Não demolir, até mesmo quando os planos das cidades o possam sugerir. Procurar privilegiar um pensamento que parte do interior dos edifícios para valorizar o bem-estar de quem os habita, assim como tentar responder a um desejo de viver em espaços amplos. Estas são algumas das traves-mestras do pensamento dos dois laureados com a edição de 2021 do Prémio Pritzker, o maior no mundo da arquitetura. Eles são Anne Lacaton (nascida em 1955 em Saint-Pardoux, em França) e Jean-Philippe Vassal (natural de Casablanca, em Marrocos, onde nasceu em 1954). Conheceram-se em 1970 quando estudavam na École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordéus, em França. Ela fez depois um mestrado em Planeamento Urbano na Montaigne University, em Bordéus, ao mesmo tempo que ele rumava à Nigéria, para trabalhar precisamente no mesmo universo. Foi das visitas regulares que Anne Lacton então fez à Nigéria que emergiu um entendimento do qual ambos fizeram nascer uma visão que sempre procurou ser fiel à verdade dos espaços, dos seus recursos e das paisagens em redor dos corpos a construir. Decidiram também nunca optar pela demolição de espaços e estruturas que pudessem ser recuperadas e defender uma política de sustentabilidade usando como recursos o que estiver à mão. A simplicidade e a sugestão de novas possibilidades para os espaços eram, igualmente, alicerces de um pensamento a dois que, desde então, cresceu e ganhou forma em inúmeras construções.

