“Generation”, a série sobre a adolescência escrita por quem mal saiu dela

Tem um ponto de partida único em televisão, é a primeira série de televisão sobre adolescentes escrita por alguém acabado de sair do liceu, e essa originalidade terá sido um dos seus trunfos quando Zelda Barnz e o pai Daniel Barnz apresentaram o projeto à HBO. A ideia de dar a conhecer a realidade de um grupo de jovens à descoberta da sua sexualidade e identidade foi bem acolhida e a série, criada a partir das histórias que a jovem contava sobre o seu dia a dia na escola, começou a tomar forma rapidamente. Mas não era essa a lição que o realizador — responsável por “No País das Maravilhas”, com Elle Fanning no principal papel, “Nunca Desistas”, com Viola Davis e Maggie Gyllenhaal, ou “Cake: Um Sopro de Vida”, com Jennifer Aniston — queria ensinar à filha de 19 anos. Saiu-lhe o tiro pela culatra neste exercício que explorava a capacidade de resiliência; por outro lado, foi tiro certeiro numa indústria que continua a reinventar-se à medida que cativa novos públicos para as suas plataformas. Depois de “Euphoria”, com Zendaya, e “We Are Who We Are”, assinado pelo realizador de “Call Me by Your Name”, Luca Guadagnino, “Generation” é o mais recente retrato de uma geração prestes a entrar na idade adulta, com a diferença de que desta vez é feito por ela própria. E não podia ser mais cru.

No centro da história está Chester, uma personagem criada por Zelda com base num estudante abertamente queer que conheceu na sua escola. Numa videoconferência promovida pela Television Critics Association, que contou também com a participação do Expresso, a criadora da série salientou como a sua experiência escolar foi muito diferente do retrato feito noutras séries — “Vi muitos programas em que as personagens queer eram vítimas de bullying”, frisa — e achou que era tempo de mostrar também essa realidade. Já Justice Smith, conhecido pela série “The Get Down” (Netflix), de Baz Luhrmann e sobre a origem do hip hop, não podia estar mais contente com o papel que lhe calhou. Até porque conhece “muitos rapazes na vida real que são exatamente como o Chester” e considera que estes têm sido sub-representados na ficção — umas vezes por omissão, outras por terem papéis secundários, sem a profundidade necessária para que sejam entendidos. “A Zelda, o Daniel e todos os argumentistas fizeram um trabalho incrível na criação desta personagem com várias camadas”, considerou ainda o ator, que sentiu noutros criadores algum “receio de mergulharem a fundo nas camadas de alguém assim”. Sentiu-se a mesma preocupação com os pormenores na criação de todas as outras personagens, também com o objetivo de assegurar a representação.