As vozes do tempo num templo de Álvaro Siza

Éum conjunto carregado de história. Numa destas tardes frias de um fevereiro chuvoso, Álvaro Siza, no seu ateliê com vista para o Douro, resumia assim o modo como olha para o conjunto constituído pela igreja e Mosteiro de Leça do Balio. Por proposta dos responsáveis pelo grupo Lionesa, também proprietários da Livraria Lello, além da reabilitação do mosteiro, vai erigir naquele espaço um novo edifício destinado a cerimónias religiosas e outros eventos. Em simultâneo, Sidónio Pardal, o arquiteto paisagista de obras tão emblemáticas como o Parque da Cidade, no Porto, vai desenhar um parque com três hectares onde, diz-nos, pretende explorar a ideia do “belo natural”. A obra já arrancou e os custos estimados rondam os 8 milhões de euros.

Visto por Siza como “muito rico em termos de arranque para um projeto” em resultado de todo o seu lastro histórico, o conjunto do mosteiro e igreja não proporciona, contudo, uma leitura linear. Desde logo pelas muitas camadas construtivas acumuladas por aquele espaço e por aquelas paredes, que constituem uma das primeiras edificações góticas do país à qual é reconhecida grande qualidade e monumentalidade.