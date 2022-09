O fluxo imparável de “Drumming”, no Rivoli. Para ver em casa

No início está o espaço e estão os bailarinos. Os bailarinos procuram as posições que antecedem a dança, olham para o espaço, há um momento de expectativa, a tensão já está criada. Começam os sons, primeiro uma sequência simples, que se vai complexificando ritmicamente, timbricamente. Uma primeira bailarina desenha uma longa figura coreográfica, percorre o espaço. Os restantes bailarinos vão, entretanto, desenhando as suas coreografias. Em breve estarão todos em cena, 12 no total. A obra é “Drumming”, uma coreografia de Anne Teresa De Keersmaeker para a composição “Drumming”, de Steve Reich, o mesmo nome para as duas obras. A música data de 1970/71, a coreografia data de 1998.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.