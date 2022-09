Desconfinamento: Cultura ainda espera por apoios prometidos

“A cada cancelamento de um festival, aparece mais uma voz desesperada.” É assim que Rui Galveias, porta-voz do Sindicato dos Trabalhadores dos Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos, CENA-STE, explica a situação do sector da Cultura. “Falo de coisas básicas de sobrevivência, como ficar doente, porque não se tem dinheiro para aquecer a casa e comer”, continua. Um ano depois do início da pandemia os trabalhadores continuam a pedir “medidas de emergência”. A Cultura grita em uníssono que é preciso rapidez na atuação e concretização dos apoios prometidos, ciente de que até que a “normalidade regresse ainda falta muito tempo” mesmo que o desconfinamento comece agora.

Atores, bailarinos, músicos e artistas ainda esperam pelos 42 milhões de euros prometidos a 14 de janeiro pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, quando anunciou a criação da plataforma de apoio “Garantir Cultura”. E não foi só o dinheiro que não chegou. “As candidaturas ainda nem sequer estão abertas.” Ao Expresso, o Ministério da Cultura diz que o prazo apresentado para o início dessas candidaturas “sempre foi o fim de março”. “Mais cedo seria impossível. Trata-se de um processo moroso e burocrático que envolve fundos europeus.”