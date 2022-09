Beeple usa ‘blockchain’ para fazer arte que vale milhões

Sem depender de galerias ou museus, Beeple tornou-se o nome do momento no mundo das artes. A assinatura parece retirada de uma alcunha de rede social — e a isso não será alheio o facto de Mike Winkelmann, 39 anos, professor num subúrbio de Charleston, Carolina do Sul, ser conhecido por divulgar a 1,8 milhões de seguidores no Instagram arte produzida com ferramentas digitais — com muitas alusões à política americana. Conquistadas as redes sociais, Beeple subiu um degrau na sofisticação, ao usar tecnologias de blockchain, que distribuem múltiplas tarefas de processamento por vários computadores — e que, no caso das obras de arte de Beeple, são aplicadas como método de autenticidade de um vídeo de 10 segundos que mostra Trump prostrado no chão de um jardim, coberto de dichotes e graffiti.

O vídeo esteve disponível para visionamento grátis, mas foi comprado, já protegido por blockchain, por 67 mil dólares (€56 mil) pelo colecionador Pablo Rodriguez-Fraile... que o vendeu, no final de fevereiro, por 6,6 milhões de dólares (€5,5 milhões). E não será a única obra que pode alcançar este tipo de valorização: a leiloeira Christie’s acaba de se estrear na venda de arte digital com uma colagem de 5000 imagens criada por Beeple que superou os três milhões de dólares (€2,5 milhões) num fim de semana.

