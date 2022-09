“O Retrato de Dorian Gray”, de Oscar Wilde. O livro imperdoável, em versão não censurada

“Não existem livros morais ou imorais. Os livros são bem escritos ou mal escritos. Isso é tudo.” A frase consta do prefácio de “O Retrato de Dorian Gray”, o único romance de Oscar Wilde, publicado em 1891. Ao lado dela, há muitas outras, supostamente explicativas dos princípios que teriam norteado a sua escrita. O que, na altura, poucos sabiam é que o livro já tinha um passado, e que a inclusão de um preâmbulo deste teor serviria para o justificar ou atenuar. Pelo menos, pouparia a obra de arte de um juízo moral da qual deveria estar isenta. “Para o artista, o vício e a virtude são matéria de uma arte”, anota o autor. E conclui: “Toda a arte é perfeitamente inútil.”

Escrever um romance e afirmar a sua inutilidade parece um exercício de retórica — no mínimo, uma propositada contradição. Mas, neste caso, representa muito mais do que isso. Na altura da publicação do livro, Oscar Wilde tinha de reforçar todo um trabalho feito sobre o texto com o objetivo de lhe ocultar feições mais ambíguas, ‘condenáveis’ do ponto de vista da moral vigente. O leitor recebia assim um livro e a grelha de leitura à luz da qual este devia ser interpretado, de forma a que não restassem dúvidas sobre as intenções do autor. Hoje, essas intenções são tidas como revolucionárias, e este romance como um símbolo de ousadia e de resistência numa sociedade que punia severamente, com a prisão e até com a morte, as relações amorosas que fugissem à norma heterossexual.

