Enrique Vila-Matas num romance sempre à beira do abismo

Em “Mac e o seu Contratempo”, a penúltima ficção de Enrique Vila-Matas, um sexagenário desocupado decide, após décadas de leituras, iniciar um diário de “aprendizagem” literária. Depois de muitas derivas, tenta reescrever um livro antigo e falhado do seu vizinho antipático, agora escritor famoso, obra que narrava uma “biografia oblíqua” em dez textos breves, cada um ao estilo de um grande contista do passado. Sem surpresa, muitas das considerações de Mac, à medida que procura a sua voz, nos meandros de uma caótica e proliferante prosa esponja, remetem para a questão da originalidade; ou melhor, para os limites dessa ideia, que não passa de uma quimera, num mundo em que tudo já foi dito de todas as maneiras possíveis. A “repetição”, acaba por concluir Mac, é a verdadeira força motriz da literatura: “Vimos ao mundo para repetir o que os que nos antecederam também repetiram.”

Simon Schneider, o narrador de “Esta Bruma Insensata”, terá chegado por outras vias à mesma conclusão. A viver literalmente à beira do abismo, numa casa periclitante e demasiado próxima da falésia, herdada dos pais recentemente falecidos, ele é um “tradutor prévio” (faz uma primeira versão do texto, que o “tradutor estrela” completa e assina), ofício mal pago que o deixa financeiramente com a corda na garganta. À parte, como uma espécie de biscate, faz-se valer da sua arte de obstinado “anotador do alheio”, que o levou a reunir ao longo dos anos um monumental “arquivo de citações”, e envia regularmente frases de escritores famosos ou obscuros para um “autor distante”, que as integra nos seus livros. Essa figura misteriosa é Rainer Reus, mais conhecido como Rainer Bros, um escritor catalão que nunca se destacou até ter aterrado, vinte anos antes, em Nova Iorque.

