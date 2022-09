Centenário de Astor Piazzolla. Quem era o homem que escreveu o futuro do tango

Em 1965, aconteceu um encontro entre gigantes. Jorge Luís Borges e Astor Piazzolla gravaram um disco, intitulado “El Tango”: o primeiro escreveu a letra dos tangos e milongas, o segundo transformou-os em música. Mas a história, que tinha tudo para acabar bem, acabou mal. Borges não apreciou o trabalho final de Piazzolla, argumentando que ‘aquilo’ não era tango. Passou a referir-se ao bandoneonista como ‘Astor Pianola’, por razões que assim justificou ao seu amigo Adolfo Bioy Casares: “É bruto e tão vaidoso. Dás-te conta, que animal? Não são tangos nem nada; ele chama-os de tangos porque, se os apresentasse como simples música, os músicos lhe cairiam em cima; no entanto, enquanto inovador do tango toleram-no e até o fomentam.” Em resposta, o temperamental Piazzolla disse que Borges era “surdo” e “ignorante”.

O embate entre os dois, hoje recordado como uma anedota — conta-se que Borges assistiu às gravações num silêncio desaprovador —, simboliza a estranheza que Piazzolla veio a introduzir no ambiente codificado e tradicionalista do tango. No próprio álbum lê-se, a propósito de uma das composições, que “o tratamento musical parte da essência do tango mais simples e vai até incursões na música dodecafónica”, facto que a velha guarda, de que Borges fazia parte, não lhe perdoou. “Piazzolla rompeu um paradigma musical, e qualquer pessoa que rompe um paradigma encontra resistência”, disse Maria Susana Azzi, uma das suas biógrafas, notando que ele “tinha como ídolos Bach, Bartók e Stravinsky”. Mesmo Aníbal Troilo, o importante maestro e compositor de tango que o acolheu na sua orquestra e o deixou escrever os primeiros arranjos, chegou a pedir-lhe que não acrescentasse mais notas às partituras, pois as pessoas se recusariam a dançá-las. E Carlos Gardel, com quem Piazzolla colaborou em criança, apercebeu-se da sua singularidade e lançou-lhe, meio a brincar, uma frase premonitória: “Tu vais ser algo grande, mas tocas o tango como um galego.”

