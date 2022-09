“À Espera de Godot”. Beckett por Gábor Tompa nos 100 anos do Teatro Nacional São João

Quase no início da peça de Beckett, Vladimir e Estragon, as duas personagens centrais — se, nesta como em outras obras do autor, se pode fazer uma distinção deste tipo — falam de sonhos. “Estragon: Tive um sonho; Vladimir: Não me contes; E.: Sonhei que...; V.: Não me contes!” Esta sequência repete-se, com pequenas variações, mais duas vezes ao longo da peça. Os sonhos, a revelação de uma intimidade oferecida à interpretação ou um mistério vizinho de uma qualquer revelação estão numa espécie de fronteira entre o que se pode e o que não se pode conhecer; entre o que se deve e o que não se deve investigar. “E a quem é que eu hei de contar os meus pesadelos íntimos senão a ti?”, pergunta Estragon; “Eles que continuem íntimos. Sabes que não suporto essas coisas”, responde Vladimir, de uma das vezes.

