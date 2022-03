“O Terceiro Reich em Guerra”, de Richard J. Evans. O diabo está nos pormenores

Por essencial que seja nunca esquecer, a reação inicial que algumas pessoas terão à publicação de um novo livro sobre a Alemanha hitleriana poderá ser: mais um? Ao longo dos últimos anos não têm faltado obras de historiadores eminentes sobre o assunto, desde a monumental biografia de Hitler por Ian Kershaw até outras escritas por historiadores alemães que não chegaram a Portugal. Também houve livros que exploraram aspetos particulares do sistema, em especial o Holocausto e os campos de concentração (Nikolaus Wachsmann, Sarah Helm), bem como biografias de personagens como Himmler, cujo percurso ilustra a natureza brutal e burocrática do regime nazi. O que faltava era um livro que fornecesse uma história abrangente do Terceiro Reich nos seus múltiplos aspetos — políticos, militares, económicos, sociais, culturais — e que, destinando-se ao cidadão comum, pudesse ser lido como uma narrativa do princípio ao fim e, ao mesmo tempo, servir de obra de referência para obter informação sobre aspetos particulares. É isso que Richard J. Evans realiza no projeto que culmina com “O Terceiro Reich em Guerra”, que cobre o período 1939-1945 e que foi precedido por dois volumes já saídos em Portugal, onde se conta a história do nazismo até 1933 e o período entre 1939 e o início da II Guerra Mundial.

