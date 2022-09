Unesco anuncia nova etapa para reconstruir o Museu Nacional do Brasil

A Unesco anunciou este sábado que o projeto de arquitetura e restauro do Museu Nacional do Rio de Janeiro - destruído por um violento incêndio a 2 de setembro de 2018 - vai ser entregue ao "consórcio H+F Arquitetos e Atelier de Arquitetura e Desenho Urbano, vencedor de licitação realizada pelo Projeto Museu Nacional Vive", escreve a Agência Brasil.

Esta fase do projeto inclui os estudos arquitetónicos, de legislação, fluxos de circulação, sustentabilidade, acessibilidade, segurança e conforto ambiental para a reconstrução do museu, e deverá estar concluída dentro de 18 meses.

Cinco dias depois do Museu ter sido destruído pelo fogo, o Expresso publicou uma crónica do ex-diretor da Biblioteca Nacional do Brasil Renato Lessa, onde este catedrático de Filosofia Política evocava as memórias dos tempos em que acompanhava o pai, catedrático de Antropologia, nas aulas que este dava no Museu Nacional, para dizer que "o Museu foi vítima da dura reversão civilizatória que se abateu sobre o Brasil".

Nessa crónica que pode ler AQUI, Lessa relatava a repressão da Guarda Municipal sobre quem queria ver os sinais do brutal incêndio. E dizia: "As tragédias moram nos detalhes, nos incontáveis meandros das vidas directamente afectadas: trajectórias, expectativas, rotinas suprimidas; devastação nas vidas pessoais e profissionais de centenas de professores, pesquisadores e estudantes. Quantos projectos terão sido interrompidos, e para sempre? Impossível mensurar a escala das reverberações: seus efeitos far-se-ão sentir por imenso tempo, ao menos para os que tiverem olhos e escuta para o que não virá a ser".

"Na manhã a seguir ao incêndio não pude evitar o dever e o movimento natural da alma. Fui ter à Quinta da Boa Vista, e foi como estar na noite de velas de um grande amigo ou de um parente essencial, cuja ausência perene e irrecorrível afecta e desorienta a forma de vida dos que por cá ficam. Afecta-nos não apenas no modo da negatividade, fixado na falta e na saudade, mas pelo sentimento de eliminação de futuros possíveis".

O anúncio feito este sábado confirma o anúncio feito em março de 2020, referindo que o Museu enquanto instituição cultural, académica e científica, tinha de ser devolvido "às sociedades brasileira e internacional. O Museu Nacional tem valor histórico e relevância incomparável para a humanidade”, disse então a diretora e Representante da UNESCO no Brasil.