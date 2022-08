Os mundos do mundo. “A Invenção do Passado”, de Tamin Ansary

Nas últimas décadas, sem dúvida por efeito da globalização e da internet, têm aparecido livros que, à semelhança deste, procuram construir uma história do mundo adotando “a conectividade sempre crescente como fio condutor” (Ansary). Enquanto as histórias do mundo tradicionais costumavam tratar os vários continentes e civilizações como entidades isoladas, identificando apenas alguns momentos-chave de encontro ou de confronto entre elas e privilegiando a perspetiva de origem do autor, as novas falam do mundo realmente como uma entidade única, procurando apurar dinâmicas universais e descrevendo com muito mais pormenor a interação entre grandes zonas culturais. Isso não implica negar que existem diferenças e fechamento entre elas, mas apenas reconhecer o que cada uma recebeu das outras, muitas vezes sem se aperceber. Como prova da falta de noção de tais influências mesmo entre pessoas razoavelmente educadas, recorde-se a surpresa de muitos de nós em 2001, quando os talibã anunciaram que iam destruir aquelas duas estátuas gigantes do século VI em Bamian. A surpresa não teve só a ver com a existência das estátuas e com as suas dimensões, mas com o facto de representarem Budas e de acusarem a influência da escultura grega. Na verdade, elas eram expoentes de um estilo greco-budista que floresceu a partir do século II numa zona daquilo que é hoje o Paquistão e o Afeganistão, onde se cruzavam rotas comerciais e culturais. Sabíamos que Alexandre Magno tinha andado por ali e chegara à Índia, mas quantos conhecíamos a extensão do império Máuria, fundado no leste da Índia após a morte de Alexandre, e cujo avanço a oeste foi até às montanhas afegãs?

Tamim Ansary é há muito familiar com esse tipo de ligação. Nascido em 1948 no Afeganistão, em 1964 foi viver para os Estados Unidos, onde reside até hoje. Anteriormente publicou uma memória pessoal e uma história do mundo numa perspetiva islâmica (além de ter escrito, a 12 de setembro de 2001, um e-mail que seria lido por milhões de pessoas e gerou imensa polémica). “A Invenção do Passado” concentra-se inicialmente nas narrativas de quatro civilizações principais, ou mónadas, como lhes chama Ansary: China, Índia, mundo islâmico e Europa Ocidental. “No caso de qualquer povo em particular, fios incontáveis de narrativa podem ser tecidos até formar um único todo mais vasto — uma narrativa mestra, se se quiser: uma constelação complexa de histórias e ideias que se adaptam entre si para formar uma espécie de todo coerente”, escreve, continuando: “Uma narrativa mestra não é meramente uma sucessão de acontecimentos. Para ter ressonância, uma história deve desenvolver-se num mundo que pareça real, que pareça credível. Assim, uma narrativa mestra inclui um sentido do tempo e do espaço, de quem é relevante na história e de quem o é na vida, e de como tudo principiou, onde esteve o universo e para onde vai tudo. Por narrativa mestra, na verdade, refiro-me a um modelo de mundo, essa totalidade imaginada que concebemos em comunidade e habitamos individualmente.”