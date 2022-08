“Vitals”, uma série de televisão no campo de batalha da covid-19

E

sta minissérie de três episódios comissariada pela HBO Europa segue uma série de pessoas, pacientes e profissionais de saúde, no Hospital Parc Taulí, em Sabadell — a quinta maior cidade da Catalunha, perto de Barcelona — entre março e junho de 2020, isto é, durante o período mais severo da primeira vaga da pandemia. É um dos primeiros documentários consequentes do aparecimento da covid-19 a incidir diretamente no tema e a chegar aos ecrãs (e chega ainda com a pandemia em curso). E é um dos primeiros a tratar com conta, peso e medida o problema em causa, sem os exageros televisivos que se têm alimentado de números, gráficos, tabelas e de um empolamento da desgraça que se abateu sobre o mundo.