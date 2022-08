“Na Rota do Tráfico com Mariana Van Zeller”: o crime visto por dentro na National Geographic

Comércio de armas, esquemas online, tráfico de drogas como a cocaína, fentanyl ou mesmo esteroides, prostituição, dinheiro falso e tigres traficados. Este é o mundo de Mariana Van Zeller e é para dentro dele que a jornalista portuguesa radicada nos Estados Unidos nos transporta em “Na Rota do Tráfico”, uma série sobre o mercado negro que criou com a National Geographic, resultado de um trabalho que começou há cerca de 15 anos, quando entrou pela primeira vez num mundo que também para si era desconhecido — mas que estava determinada a conhecer.

Desde aí que se prepara para este momento na carreira, mesmo que o caminho seja mais sinuoso do que se julgava à partida. Viveu na Síria e conheceu quem se juntasse à jihad no Iraque para lutar contra os americanos, aprendeu árabe, percebeu como “mesmo no meio do caos, há uma organização, estruturas e hierarquias muitas vezes similares às legais”, descobriu pessoas que, mesmo simpatizando com a causa da Al-Qaeda, conseguiam partilhar semelhanças consigo. Isso fê-la querer saber ainda mais o que une e separa cada um de nós e acabou por ajudar a definir o seu estilo de jornalismo. “Percebi que devia tentar shine a light sobre estas pessoas”, diz Mariana Van Zeller ao Expresso depois de vários anos na Califórnia.