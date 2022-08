Da submissão à resistência. Uma exposição do Museu do Prado que pode ver em casa

O Museu do Prado resolveu não só reabrir as suas exposições como apresentar uma faixa menos conhecida da arte espanhola cobrindo quase todo o século XIX e o primeiro terço do XX; mas não mostrou à toa, apresentando apenas a qualidade e variedade da pintura dessas épocas, mais alguma escultura e artes decorativas, traçou um propósito e investigou um tema e uma mentalidade com documentos figurativos exemplares, independentemente das opções estéticas que iam variando, romantismo, realismo burguês, naturalismo... “Fragmentos” lhe chamou, com inteira pertinência, pois a multiplicidade dos temas e das obras divide-se em diversos capítulos, 17 no total: sobre o olhar e o poder masculino nas artes plásticas e a submissão, real ou fictícia, da mulher até às manifestações de revolta e, sobretudo, de independência de algumas mulheres artistas.

