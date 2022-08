Estes são os 25 filmes nomeados para o Prémio Sophia Estudante 2021. Conheça os novos valores do cinema português

São vinte e cinco curtas-metragens portuguesas, foram feitas em contexto escolar, e estão nomeadas para o prémio Sophia Estudante 2021, atribuído pela Academia Portuguesa de Cinema — a partir de uma seleção feita a partir das 83 curtas-metragens de 20 escolas de todo o país.

Em causa estão títulos feitos em escolas como a Universidade da Beira Interior, a Universidade Lusófona, o Ar.Co - Centro de Arte e Comunicação Visual e a Escola Superior Artística do Porto, submetidas a concurso. As 25 produções nomeadas repartem-se nas categorias de Animação, Documentário, Ficção, Experimental e Cartaz.

Os vencedores dos Sophia Estudante 2021 serão conhecidos no dia 19 deste mês, numa sessão 'online'. Nesse dia, a Academia Portuguesa de Cinema promove duas 'masterclasses' sobre direção de arte, com a participação de Artur Pinheiro, que trabalhou em filmes como "Alice", de Marco Martins, e "As mil e uma noites", de Miguel Gomes, e Temple Clark, ligado a filmes como "Gravidade", de Alfons Cuarón, e "Cold Mountain", de Anthony Minguella.

Conheça abaixo os nomeados:

ANIMAÇÃO

Para o prémio de melhor curta de animação estão indicados "During December", de Gonçalo de Oliveira, "From home", de João Pedro Silva, "Nós os lentos", de Jeanne Waltz, e "Santuário", de Diogo Samuel, Hugo Santos, Pedro Bilé e Tyffany Reis.

MELHOR DOCUMENTÁRIO

Na categoria de melhor documentário em 'curta' estão "Bacon", de Faizan Ali, "Camaradas de armas", de Catarina Henriques, "Mãos de prata", de Catarina Gonçalves, e "No fim do mundo", de Abraham Escobedo Salas.

MELHOR CURTA-METRAGEM EXPERIMENTAL

Para melhor curta-metragem experimental foram escolhidos cinco filmes: "Casulo", de Luana Amaral, "Ganas", de Maria Fonseca e Rafaela Gomes, "Noctur", de Ana Vala, "Quimera", de Pedro Marques, "Semear, ouvir, fluir", de Irina Olivieira, e "The namelessness dance", de María Contreras.

MELHOR FICÇÃO

Na categoria de melhor ficção entram "Alvorada", de Carolina Neves, "Cassoulet", de Laura Gonçalves, "Corte", dos irmãos Afonso e Bernardo Rapazote, "Igor", de Tom Vítor de Freitas e Marcos Kontze, "(In)quietude", de Ana Carvalho, "O copo", de Rodrigo Ferreira, e "Troca por troca", de Pedro Afonso.

MELHOR CARTAZ

Para melhor cartaz de filme escolar estão nomeados Tomás Barão da Cunha ("A eternidade e uma noite"), Tatiana Costa ("Des-Abrigo"), Tiago Sanches ("Glimpses of a shattered dream") e Joana Carvalho ("Hipocampo").