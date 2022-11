H. G. Cancela. O reverso das revoluções, do Maio de 68 ao PREC

Se H. G. Cancela fosse um romancista convencional, correria o risco de sucumbir à tremenda força gravítica da história que escolheu contar em “A Noite das Barricadas”: a derradeira confissão, à beira da morte, de Augusto, um homem responsável por toda a sorte de atos vis, um proscrito incapaz de se arrepender das suas infâmias, uma “lenda negra” a quem todos chamam “O Capitão”. Fechado num automóvel a caminho de Paris, com o filho e uma arqueóloga que escava o solo da herdade familiar, ele narra na primeira pessoa o seu trajeto de vida, tentando salvá-lo das deturpações alheias, da aura do mito, e assim resgatando-se, num exercício de exposição que é também um canto do cisne. Libertado após 15 anos na prisão, por estar muito doente, ele aproveita aquelas testemunhas quase involuntárias para ajustar contas com um passado que consegue ser “mais líquido do que o sangue, mais moldável do que a lama”.

Filho de proprietários rurais abastados, Augusto cedo trocou o sonho de ser ator pela carreira militar. Duas comissões na guerra colonial deram-lhe fama de oficial duro e defensor do regime, marca de que nunca se libertará. Em maio de 68, em Paris, a dois meses de embarcar novamente para Angola, assiste aos protestos estudantis durante a sua lua de mel e tudo se altera. Aos 28 anos, sente-se velho quando vê os manifestantes atirarem pedras da calçada à polícia. Depois da experiência em África, onde se matava e morria mesmo, a agitação na margem esquerda do Sena parece-lhe “uma guerra de faz de conta, uma encenação, (...) um simulacro”. Uma farsa, mesmo se “fascinante”. O que o atrai é a imagem da barricada, esse “eixo sobre o qual a história poderia bascular, oscilando o suficiente para duvidar de si mesma”. O sentido da barricada, intui, está na “irrupção do caos no reino da ordem”, permitindo a clareza de uma recusa, de um “não” absoluto que é “a soma de toda a repressão que o medo, o poder e a moral haviam acumulado”.