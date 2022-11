Morreu Christopher Plummer, o capitão Von Trapp de “Música no Coração”... e muito mais do que isso

Morreu esta sexta-feira o homem que ficou para a história do cinema como o Capitão Von Trapp de “Música no Coração” e que foi, em 2011, o mais velho vencedor de um Óscar de representação (melhor ator secundário, por “Assim é o amor”). Christopher Plummer tinha 91 anos e, segundo a família, faleceu em paz em casa, no estado americano de Connecticut. Ao lado tinha Elaine Taylor, sua mulher há 53 anos.

Plummer nasceu dois anos depois de os primeiros óscares serem entregues. Quando recebeu o galardão da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, brincou a propósito do recorde que batera, dirigindo-se à estatueta: “Só tens mais dois anos do que eu! Por onde andaste toda a minha vida?” Nesse filme desempenhou o papel de Hal Fields, um homossexual que só na velhice assumia a sua identidade e uma relação com outro homem, contando tudo ao filho.

Depois de premiado entraria em mais 21 filmes, até 2019, incluindo vozes de desenhos animados (como fizera em “Up”, da Disney/Pixar). Em 2017 foi chamado à última hora quando os produtores de “Todo o dinheiro do mundo” decidiram voltar a filmar todas as cenas de Kevin Spacey, protagonista original, depois de este ter sido acusado de abusos sexuais. Plummer encarnou então o milionário Jean-Paul Getty. Recebeu assim a sua terceira nomeação para um óscar aos 88 anos.

bettmann/getty images

Também fez televisão, teatro (com papéis como Otelo, Cyrano de Bergerac ou Macbeth) e até gravou vozes para videojogos. Ridley Scott, que o dirigiu na obra acima citada, elogiou a sua versatilidade: “Tem um charme enorme quer entre em ‘Rei Lear’ ou em ‘Música no Coração’”. No cinema foi Sherlock Holmes, Kaiser Guilherme II ou o imperador romano Cómodo, mas também Édipo, Júlio César ou Aristóteles.

“O som do ranho”

Nascido com o nome Arthur Plummer em Toronto, a 13 de dezembro de 1929, era neto de John Abbott, antigo primeiro-ministro do Canadá. Na escola quis ser pianista, mas acabou por juntar-se ao Montreal Repertory Theatre.

Dispensando a faculdade, coisa de que viria a arrepender-se, passou pelo pequeno ecrã e pelo palco, incluindo a Broadway, antes de conseguir o papel de Henrique V na peça homónima de Shakespeare, em 1956. O Bardo inglês foi um dos seus dramaturgos diletos.

barham/mirrorpix/getty images

A estreia nos filmes deu-se em 1958, com “Lágrimas da ribalta”, de Sidney Lumet. Sete anos depois viria o seu papel mais famoso, o do antinazi austríaco Georg von Trapp, em “Música no coração”, adaptação por Robert Wise do musical de Rodgers and Hammerstein em que contracenou com Julie Andrews. Ainda hoje é exibido em televisões e cinemas de todo o mundo no Natal.

Plummer, que fazia de um viúvo pai de sete filhos, confessou detestar trabalhar com crianças e chamava à obra “Sound of Mucus” (som do ranho) em vez do título real “Sound of Music”, (som da música). Como tempo disse ter “feito as pazes” com o filme e ficado amicíssimo de Andrews.

Ainda assim esforçou-se por aprender a cantar. Em vão, já que resolveram fazer dobrar as suas canções pelo cantor Bill Lee. Em 2018 Plummer contou ao diário londrino “The Guardian” que ficou “furioso” ao conhecer tal decisão. “Tinha trabalhado muito tempo no meu canto, mas na altura chamavam alguém que tivesse formação e dobravam. E disse-lhes: ‘A única razão por que entrei nesta maldita coisa foi para poder fazer um musical de palco no cinema!’”

stefanie keenan/getty images

Prémios múltiplos

Seguiram-se papéis como o de Atahualpa, último imperador dos incas, em “Real caçada ao sol”; Erwin Rommel em “A noite dos generais”; Arthur Wellesley (duque de Wellington) em “Waterloo”; Rudyard Kipling em “O homem que queria ser rei”, ou Leon Tolstoi em “A última estação”. Este filme de 2009, com Helen Mirren, valeu-lhe uma primeira nomeação para o óscar, que conquistaria pouco depois.

Outras longas-metragens em que entrou foram “A batalha de Inglaterra”, “O regresso da pantera cor-de-rosa”, “Star Trek VI”, “Malcolm X”, “12 macacos”, “Syriana” e “Millennium 1: os homens que odeiam as mulheres”.

Plummer também escreveu para teatro e televisão, tendo colaboado com o músico inglês Sir Neville Marriner, diretor da Academia de Saint Martin-in-the-Fields, numa versão com orquestra de câmara de “Henrique V”.

Casado inicialmente com a atriz Tammy Grimes, foi pai da também atriz Amanda Plummer. Seguiram-se casamentos com a jornalista Patricia Lewis e com a atriz Elaine Taylor. Em 2008 publicou uma autobiografia, “In spite of myself” (Apesar de mim).

Além do óscar, ganhou dois Tony (galardão máximo do teatro nos Estados Unidos), por “Cyrano” e “Barrymore” (sobre o cineasta John Barrymore), dois Emmy (pelas séries “Arthur Hailey’s the Moneychangers” e “Madeline”, tendo sido candidato a um Grammy por uma narração de “O quebra-nozes”, de E.T.A. Hoffmann e Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Perdeu o Grammy para Jim Henson, com um disco da “Rua Sésamo”. Isso impede-o de ser um dos 16 seres humanos portadores da invejada sigla EGOT (Emmy, Grammy, Óscar, Tony). Ostenta, porém, a “Tripla Coroa da Representação” (Emmy, Óscar, Tony), de que só há 24 exemplares.