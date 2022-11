Condenação à morte foi politicamente motivada: 700 anos depois, descendentes do autor da "Divina Comédia" querem que Dante seja ilibado

Os descendentes de Dante Alighieri, autor do grande clássico da literatura italiana "Divina Comédia", vão pedir em tribunal a sua ilibação de uma condenação à morte há 700 anos, que consideram politicamente motivada.

"As penas de exílio e morte a que foi condenado o meu querido antepassado, são injustas e nunca foram anuladas, como aconteceu com Galileu Galilei", condenado por heresia e perdoado já no século XX, disse ao jornal "Corriere Della Sera" o astrofísico Sperello di Serego Alighieri, descendente de Dante.

"Portanto, se a lei permitir, pediremos uma revisão", adiantou Aligheri, astrofísico de profissão, que está a trabalhar no processo com o professor de Direito Alessandro Traversi.

Aligheri defende que o julgamento a que Dante foi sujeito em 1302 foi político, numa altura em que a cidade de Florença era alternadamente controlada por dois grupos, os brancos e os negros, pertencentes à fação dos Guelfos, que apoiava o Papa de Roma e das cidades-Estado italianas na disputa com o imperador germânico.

O julgamento, refere, teve lugar depois de o grupo dos negros tomar o poder, em 1301, e devido ao facto de Dante ser um destacado membro do grupo dos brancos.

Num primeiro julgamento, Dante foi condenado ao pagamento de uma multa de 5.000 florins e exílio de dois anos e, num segundo, em março de 1302, não compareceu e foi condenado à morte.

Segundo Traversi, "será interessante perceber se à luz dos estatutos florentinos da época e das normas legais atuais, os dois julgamentos podem ser sujeitos a revisão".

De acordo com o Corriere Della Sera, a lei prevê que uma sentença possa ser revista em caso de apresentação de provas da inocência do condenado, não estando determinado qualquer prazo temporal para o pedido de revisão.

Para maio está prevista a realização de uma conferência sobre o tema, em que participarão historiadores, linguistas e advogados, incluindo Antoine de Gabrielli, descendente do juiz que condenou o célebre escritor, Cante de Gabrielli da Gubbio.

Segundo Traversi, o objetivo é chegar a uma conclusão sobre se houve justiça na condenação de Dante, ou se esta foi "o fruto envenenado de políticas que recorriam à Justiça para atacar adversários".

A mais célebre obra de Dante, e um dos livros mais lidos de todos os tempos, é a "Divina Comédia", que narra as desventuras do poeta através do Inferno e do Purgatório, até ao Paraíso.