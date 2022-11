Uma volta à Alemanha no Humboldt Forum

Envolto em muita polémica e crítica, o Humboldt Forum, em Berlim, foi inaugurado a 16 de dezembro só para uma pequena visita de órgãos de comunicação social, autoridades governamentais e locais e pouco mais. As restrições sanitárias a que o território alemão está sujeito não permitem mais visitantes, e o público ainda espera para entrar. Um percurso virtual de 360 graus está, no entanto, disponível na página online do grande museu, que foi construído na capital da Alemanha para disputar o acervo com os já famosos Museu do Louvre, em Paris, e British Museum, em Londres.

Lá dentro está a história do país e da Prússia, a história de muitas outras partes do mundo e de civilizações várias. São milhares os artefactos etnológicos expostos, incluindo esculturas maias e barcos de madeira do Sul do Pacífico, comprados durante a era colonial e ainda disputados pelos seus países de origem. A arte asiática também está presente, assim como aquela que representa a história da cidade e, especificamente, do local em que o fórum se encontra. Ali ficava o Berliner Schloss, o palácio de Berlim construído durante o período da dinastia real Hohenzollern, no século XV. O luxuoso palácio barroco foi destruído em 1950 pelas autoridades da Alemanha de Leste. Ali nasceu então o Parlamento. Porém, o edifício foi demolido com a unificação alemã para voltar a construir-se o Berliner Schloss original — o que muitos ainda consideram como um passar de borracha sobre a história da Alemanha Oriental.