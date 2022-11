O Lorca trágico. Para ver online

Quando estreou “Bodas de Sangue”, em 1933, Federico García Lorca (1898-1936) era já um escritor reconhecidamente importante, em Espanha. “Yerma”, a peça que se seguiu, teve, como a anterior, um grande êxito de público e de crítica. Ambas faziam parte de um projeto mais vasto, com o qual Lorca pretendia renovar, para a cultura espanhola e, de facto, para a cultura mediterrânica, o género trágico. O escritor via a tragédia não apenas como “a poesia que se levanta do livro e se faz humana”, o que servia para todo o teatro; a tragédia deveria, ainda, partir das pessoas reais, devia ser o concreto da humanidade transformado em literatura, em teatro, em poesia. “Bodas de Sangue” é a tragédia da infidelidade, da paixão e do desejo, em conflito com as regras do dever, do tempo e da sociedade. Já “Yerma”, a que Lorca chamou “poema trágico em três atos e seis quadros”, é a tragédia da mulher estéril.

É uma peça de configuração particular, quer tematicamente, quer do ponto de vista da forma. Original pelo assunto, complexa pela maneira de o abordar, “Yerma” não se deixa prender em caracterizações, soluções ou desfechos simples e redutores. “A Destruição de Sodoma”, que Lorca teria querido como terceira peça da trilogia, chegou até nós apenas como uma página com algumas linhas de diálogo essencialmente coral. António Pires, o encenador, encarou as três obras como se de um corpo artístico, dramático e trágico se tratasse. “A Destruição de Sodoma” deu lugar a uma instalação que, com “Yerma”, forma a primeira parte do projeto. São 12 os intérpretes, sempre os mesmos, para qualquer das obras. Por outro lado, tendo o Teatro do Bairro escolhido este ano a Arquitetura como disciplina capaz de dialogar com as restantes artes, foram arquitetos quem criou a componente cenográfica: João Nunes e Iñaki Zoilo em “Yerma”, João Mendes Ribeiro em “A Destruição de Sodoma”, Manuel Aires Mateus e Sia Arquitectura em “Bodas de Sangue”. Trata-se de uma produção conjunta do Teatro do Bairro, Galeria Graça Brandão e São Luiz Teatro Municipal. “Yerma” e “A Destruição de Sodoma”, canceladas por causa da pandemia logo depois da estreia, estão agora disponíveis para visionamento online, até ao término inicialmente previsto para a carreira das mesmas.