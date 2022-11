Arturo Pérez-Reverte em entrevista exclusiva. “O ser humano é um animal muito perigoso”

Está em Las Matas, a 20 quilómetros de Madrid, no seu refúgio nestes dias de pandemia. Numa situação normal, Arturo Pérez-Reverte não estaria aqui, mas a navegar no veleiro que representa a sua “outra vida”, a vida que escolhe viver quando se sente demasiado aburguesado por 35 anos de escrita literária. O barco, tal como a literatura, veio substituir mais de duas décadas de reportagem de guerra, de morte iminente, de uma vida inteira a acumular “últimas vezes”, de saídas de mochila às costas nas “horas cinzentas” da primeira aurora, de aventuras que o levaram a viajar pelo mundo todo, a pertencer a dois grupos de pessoas: os caçadores, os que saem e depois contam o que viram; e os que sabem que vão morrer.

Com a fotografia de Joseph Conrad à frente, o seu eterno companheiro (evocando em surdina a intrigante novela “O Companheiro Clandestino” daquele autor), e sentado na sua biblioteca que hoje conta com 30 mil volumes, o autor espanhol, nascido em Cartagena, em 1951, não tem ilusões. O seu extenso catálogo de 30 livros publicados em 43 países não lhe sobreviverá, a posteridade é-lhe indiferente. Escreve para ser feliz, e no fim de um livro existe sempre outro, e mais outro, e estes impedem-no de estar encerrado “numa carapaça de idade e de velhice”. Aos quase 70 anos, o presente não lhe interessa. Habita os clássicos. Diz que um homem bom é aquele que, vendo o mundo como um lugar hostil, não perde a lealdade e a compaixão. Como um cão. É no lugar de um cão que se coloca no seu último livro, “Cães Maus não Dançam”, publicado em Espanha em 2018 e com lançamento agendado em Portugal para inícios de março, sob a chancela da Asa.