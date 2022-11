O medo, esse nosso conhecido. E a arte enquanto terapia. Por Jorge Calado

Aos 13 anos li “Sermões dum Leigo” (1925), de Ricardo Jorge. Os meus avós contavam-me histórias horripilantes da gripe pneumónica de 1918/19, e o meu tio-avô, médico, falava-me da sua admiração pelo fundador do Instituto Superior de Higiene, que conhecera bem. Jorge era o herói que debelara a peste bubónica do Porto em 1899, e que atacara, por todos os meios possíveis à época, a pneumónica de há um século. Além de epidemiologista notável, Jorge era um bom escritor, com vasta produção nas áreas da arte, literatura, história da ciência, viagem, etc. Quando nasci não havia detergentes nem antibióticos ou inseticidas; a única vacina ministrada às crianças era a da varíola. Adoecer com febre ou dor de garganta era entrar na zona do perigo. Seria difteria? O médico ou enfermeira fazia uma zaragatoa na garganta que era depois analisada no Instituto Bacteriológico de Câmara Pestana. Eis o outro grande contemporâneo de Ricardo Jorge, o bacteriologista Luís da Câmara Pestana que viria a morrer aos 36 anos vítima da peste bubónica, na sequência de uma ida ao Porto para assistir à autópsia de cadáveres infetados e recolher amostras para posterior investigação. As suas últimas palavras foram: “Olha... merece a pena ser bom.”

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler